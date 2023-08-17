Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Украине до победы

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Североатлантический альянс намерен оказывать поддержку Украине, пока она не победит, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет Reuters.

Так представитель военно-политического блока прокомментировал заявление главы канцелярии генсека Альянса Стиана Йенсена о том, что Украина может стать частью НАТО в обмен на уступку части ее территорий России.

"НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит", – подчеркнул Столтенберг.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сообщения о якобы ведущихся в НАТО дискуссиях о членстве Киева в Альянсе в обмен на территориальные уступки Москве не соответствуют действительности.

По его словам, Вашингтон по-прежнему воспринимает Украину как будущего члена НАТО. Аналогичную позицию подтвердили члены блока во время последних саммитов, добавил он.

Однако заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел любопытной идею НАТО о вступлении Украины в Альянс после уступки части спорных территорий России.



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