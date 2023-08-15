Медведев оценил идею о вступлении Украины в НАТО после уступки территорий РФ

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал любопытной идею НАТО о вступлении Украины в Альянс после уступки части спорных территорий России.

"А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные", – написал политик в своем телеграм-канале.

При реализации такого предложения, считает Медведев, Украине придется отказаться в том числе от Киева, который являлся столицей Древней Руси. При этом новой столицей украинским властям придется признать Львов, если Варшава не признает его частью Польши.

Ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен заявил, что в Альянсе не исключают возможности вступления Украины в блок после того, как та уступит часть территорий России. Несмотря на нежелательность варианта, его обсуждают сразу несколько представителей, добавил он.



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