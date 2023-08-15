Захваченную в ходе СВО технику НАТО представили в парке "Патриот"

Фото: телеграм-канал Readovka

Захваченную во время спецоперации на Украине трофейную технику представили в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.

"Выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ВСУ, в том числе поставляемой западными странами, открыта в подмосковном парке "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023", – заявили в ведомстве.

Посетить ее смогут делегации и участники мероприятия в составе организованных групп. В экспозиции представили австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведский БМП CV90-40 и французский колесный танк AMX-10RCR.

В министерстве добавили, что на выставке можно увидеть в много британских машин. Например, гостям представят бронеавтомобили Husky и Mastiff, а также бронетранспортер AT-105 Saxon. Рядом с экспонатами можно прочитать, где и при каких обстоятельствах российские силы смогли захватить технику.

Кроме того, в крытом павильоне показали экспозицию "Альянс обетованный". Выставка посвящена проводившейся в последние годы идеологической обработке молодежи в Украине. Там можно увидеть школьные учебники, одежду с националистическими слоганами, необычное меню баров и заведений общепита. Также среди экспонатов представлена символика батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

В Минобороны напомнили, что выставка начала формироваться еще в августе 2022 года. За этот период она смогла собрать свыше 870 единиц вооружения и техники. Ее большую часть составляют образцы украинского ВПК.

Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV-90