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У Вооруженных сил Украины присутствует в резерве около 35 тысяч человек. Киев не сможет восполнить свои потери, сообщает News.ru со ссылкой на военного эксперта Анатолия Матвийчука.

"Да, ресурсы восполнения абсолютно уже близки к нулю. Политическая воля руководство Украины направлена на то, чтобы все время бросать на фронт пушечное мясо", – отметил он.

По словам эксперта, к концу августа или началу сентября будет понятно провальное наступление украинских войск. Американский высокопоставленный чиновник заявил, что наступление может начаться к весне будущего года, добавил Матвийчук.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что, подводя предварительные итоги боевых действий, можно сказать, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.

Ранее глава Минобороны РФ сообщал, что зарубежная военная техника оказалась не такой безупречной, в отличие от российской, которая демонстрирует надежность и эффективность в реальных условиях.

В этом утверждении можно убедиться, если изучить экспозицию трофеев западной техники, захваченной во время проведения специальной военной операции на Украине и представленной на выставке "Армия-2023", отметил он.

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