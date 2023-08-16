В США опровергли дискуссии о членстве Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки

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Сообщения о якобы ведущихся в НАТО дискуссиях о членстве Киева в Альянсе в обмен на территориальные уступки Москве не соответствуют действительности. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В этом нет ничего достоверного. Это неверная информация", – цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что Вашингтон по-прежнему воспринимает Украину как будущего члена НАТО. Аналогичную позицию подтвердили члены НАТО во время последних саммитов, добавил он.

Ранее глава канцелярии генсека Альянса Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс в обмен на уступку части ее территорий России. Он заявил, что подобный вариант нежелателен, однако он не исключается.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала вбросом заявление представителя НАТО. По словам дипломата, эти сообщения наделали много шума в Киеве. Она уверена, что распространение этой информации имеет политические цели.

Однако заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел любопытной идею НАТО о вступлении Украины в Альянс после уступки части спорных территорий России.

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