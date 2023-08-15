В Генштабе ВС РФ заявили, что обстановка в мире имеет тенденцию к осложнениям

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Военно-политическая ситуация в мире имеет тенденцию к осложнениям, считает начальник ГУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков. Он уверен, что такая обстановка сложилась по вине Соединенных Штатов.

"Военно-политическая обстановка в мире приобрела устойчивую тенденцию к осложнениям", – приводит ТАСС его слова.

Костюков обратил внимание, что причина заключается в нежелании США и их союзников расставаться с эпохой гегемонии Запада. Они прикладывают все усилия, чтобы сохранить свое доминирование на мировой арене, и пытаются добиться исключительного преимущества за счет введения санкций, военной мощи, угроз, а также вмешательств во внутренние дела других государств, подчеркнул эксперт.

"В результате почти полностью разрушена система стратегической стабильности в мире", – резюмировал он.

Ранее диппредставитель РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и НАТО провоцируют Россию в различных регионах, а также толкают мир к войне.

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что против России уже идет полномасштабная гибридная война, ее противники хотят начать третью мировую. Как отметил политик, мир уже находится на грани глобальной войны, однако в такой катастрофе не может быть победителей.



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