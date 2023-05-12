Медведев заявил, что противники России ведут дело к третьей мировой войне

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Против России идет полномасштабная гибридная война, ее противники хотят начать третью мировую, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

"Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства – фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе", – заявил Медведев.

Как отметил политик, мир уже находится на грани глобальной войны, однако в такой катастрофе не может быть победителей.

По словам Медведева, Россия ведет специальную военную операцию ради защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности миллионов граждан.

Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может покончить жизнь самоубийством. Так он отреагировал на высказывание украинского лидера, что представители российской власти, возможно, закончат "не своей смертью". Кроме того, политик также напомнил Зеленскому о судьбе Адольфа Гитлера.

Медведев после украинской атаки на Кремль призвал к физическому устранению Зеленского