15:25Политика
Пользователи в Сети раскритиковали Зеленского за угрозу Путину трибуналом в Гааге
Фото: AP/Michal Dyjuk
Пользователи социальной сети Twitter обрушились к критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что все хотят увидеть Владимира Путина в суде в Гааге.
"Принятие желаемого за действительное. Только ужас для Зеленского в том, что этого не будет", – написал один из комментаторов.
Еще один пользователь заявил, что хочет увидеть в суде 43-го президента США Джорджа Буша, 44-го – Барака Обаму и нынешнего американского лидера Джо Байдена.
Другой заявил, что Зеленский говорит то, что хотят от него слышать американские власти. Еще один пользователь счел подобные заявления провокацией к мировой войне.
Ранее пользователи Twitter назвали украинского лидера "мистером Бредовым" после его заявления о победе страны над Россией. Некоторые назвали Зеленского мошенником и обманщиком, попросив вернуть деньги.
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