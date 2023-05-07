Пользователи в Сети раскритиковали Зеленского за угрозу Путину трибуналом в Гааге

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Пользователи социальной сети Twitter обрушились к критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что все хотят увидеть Владимира Путина в суде в Гааге.

"Принятие желаемого за действительное. Только ужас для Зеленского в том, что этого не будет", – написал один из комментаторов.

Еще один пользователь заявил, что хочет увидеть в суде 43-го президента США Джорджа Буша, 44-го – Барака Обаму и нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Другой заявил, что Зеленский говорит то, что хотят от него слышать американские власти. Еще один пользователь счел подобные заявления провокацией к мировой войне.

Ранее пользователи Twitter назвали украинского лидера "мистером Бредовым" после его заявления о победе страны над Россией. Некоторые назвали Зеленского мошенником и обманщиком, попросив вернуть деньги.

