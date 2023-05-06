08:09Общество
В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России
Фото: depositphotos/palinchak
Пользователи Twitter президенту Украины Владимиру Зеленскому придумали новое имя после заявления о победе над Российской Федерацией, сообщает РИА Новости.
"Противостоять, побеждать и наказывать российского врага – наша общая задача. В единстве, делая Украину сильнее каждый день, давая нашей стране новые возможности каждый день, мы добьемся победы", – заявил Зеленский.
Этими словам украинский лидер прокомментировал состоявшиеся и будущие встречи с мировыми лидерами. Во время встреч главы государств подняли вопросы финансовой и военной помощи Киеву.
Но пользователи соцсети с критикой отнеслись к словам украинского лидера.
"Мистер Бредовый", – так назвал пользователь ₳urel Зеленского.
Другие пользователи также негативно высказались о заявлении Зеленского. Некоторым уже надоели его высказывания, были те, кто назвали его мошенником и обманщиком.
"Перестаньте слушать людей, которые просто хотят ослабления России", – написал пользователь Gerald Celente.
В свою очередь, KYLE HAMILTON SZN, попросил Зеленского вернуть деньги.
В среду, 3 мая, глава Украины прибыл в Финляндию с официальным визитом. Отмечалось, что Зеленского пригласил глава республики Саули Ниинисте.
После этого Зеленский направился впервые в качестве президента с визитом в Нидерланды.
Отмечалось, что украинский лидер должен встретиться с представителями нидерландского руководства, в том числе с премьер-министром Марком Рютте, главами МИД и Минобороны страны Вопке Хекстра и Кайсой Оллонгрен.
Президент Украины прибыл в Польшу с официальным визитом
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