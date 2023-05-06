В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России

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Пользователи Twitter президенту Украины Владимиру Зеленскому придумали новое имя после заявления о победе над Российской Федерацией, сообщает РИА Новости.

"Противостоять, побеждать и наказывать российского врага – наша общая задача. В единстве, делая Украину сильнее каждый день, давая нашей стране новые возможности каждый день, мы добьемся победы", – заявил Зеленский.

Этими словам украинский лидер прокомментировал состоявшиеся и будущие встречи с мировыми лидерами. Во время встреч главы государств подняли вопросы финансовой и военной помощи Киеву.

Но пользователи соцсети с критикой отнеслись к словам украинского лидера.

"Мистер Бредовый", – так назвал пользователь ₳urel Зеленского.

Другие пользователи также негативно высказались о заявлении Зеленского. Некоторым уже надоели его высказывания, были те, кто назвали его мошенником и обманщиком.

"Перестаньте слушать людей, которые просто хотят ослабления России", – написал пользователь Gerald Celente.

В свою очередь, KYLE HAMILTON SZN, попросил Зеленского вернуть деньги.

В среду, 3 мая, глава Украины прибыл в Финляндию с официальным визитом. Отмечалось, что Зеленского пригласил глава республики Саули Ниинисте.

После этого Зеленский направился впервые в качестве президента с визитом в Нидерланды.

Отмечалось, что украинский лидер должен встретиться с представителями нидерландского руководства, в том числе с премьер-министром Марком Рютте, главами МИД и Минобороны страны Вопке Хекстра и Кайсой Оллонгрен.



Президент Украины прибыл в Польшу с официальным визитом