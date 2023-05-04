Лидер правой нидерландской партии отказалась встречаться с Зеленским

Фото: ANP/Robin van Lonkhuijsen

Лидер нидерландской партии "Гражданско-фермерское движение" Каролина ван дер Плас решила не проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Я сообщила спикеру парламента, что не приму участия во встрече с Зеленским", – написала правый политик.

Она напомнила, что ежегодно 4 мая в Нидерландах проводятся мероприятия по случаю Дня поминовения, в который вспоминают жертв Второй мировой войны. По ее словам, это для нее важнее, чем встреча с Зеленским.

Между тем в четверг украинский лидер должен встретиться также с другими представителями нидерландского руководства, в том числе с премьер-министром Марком Рютте, главами МИД и Минобороны страны Вопке Хекстра и Кайсой Оллонгрен.

3 мая Зеленский находился с краткосрочным визитом в Финляндии по приглашению президента республики Саули Ниинисте. Вечером того же дня СМИ писали, что президент Украины покинул Финляндию в неизвестном направлении: в сервисе Flightradar24 его самолет не опознавался, а позже и вовсе пропал с карты.

Австрийская оппозиция отказалась слушать выступление Зеленского, покинув зал парламента