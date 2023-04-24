Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским

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Последняя встреча народного артиста РФ Филиппа Киркорова и президента Украины Владимира Зеленского состоялась в Майами. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Мы познакомились с ним в начале нулевых, когда я приезжал на съемки "95-го квартала" в Киев. У нас были замечательные отношения. Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать", – поделился исполнитель.

Тогда Киркоров предложил Алле Пугачевой сделать Зеленского своим соведущим в программе "Фактор А". По его словам, на старте карьеры в РФ у действующего украинского лидера не было средств, поэтому на полгода он пустил его пожить в свою квартиру. При этом, как уточнил Киркоров, благодаря Зеленскому ему удалось сняться в фильме "Любовь в большом городе", который позже завоевал внимание зрителей.

Несмотря на знакомство в Зеленским, при встрече в Майами в 2015 году он попытался отвести глаза от Киркорова. По словам певца, в тот момент будущий президент Украины примерял обувь.

"То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", – заявил Киркоров.

До этого Зеленский ввел против Киркорова санкции. Вместе с ним в список попали еще почти 120 россиян.

Комментируя произошедшее, Киркоров заявил, что его старый товарищ "слишком сильно вошел в роль". Подобная тактика, по его словам, приведет Украину к "пепелищу".

