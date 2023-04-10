С Киркорова потребовали взыскать свыше 4,5 млн рублей – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Компания "Культурная служба" потребовала суд взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 4 миллиона 556 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным СМИ, такую сумму задолжал Киркоров по договору оказания услуг. При этом подробности дела неизвестны.

Рассмотрение иска назначено на 11 мая.

Ранее в суд на Киркорова подал православный активист Михаил Феодориди. Он потребовал от певца моральную компенсацию за оскорбление чувств верующих.

Согласно иску, Феодориди требовал компенсацию из-за музыкального клипа, где в качестве бутафории используется крест. В свою очередь, представитель Киркорова Александр Добровинский не согласился с обвинениями. По его словам, изображение креста в клипе олицетворяет поклонение Марии Магдалине.



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