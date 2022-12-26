Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Эстрадного певца и народного артиста РФ Филиппа Киркорова призвали наказать за оскорбление чувств верующих из-за танца на кресте. Его адвокат Александр Добровинский ответил на обвинения в адрес артиста. Об этом сообщает "Газета.ру".

До этого в Сети распространилось сообщение о том, что на Киркорова подали в суд. По мнению адвоката, недоброжелатели просто решили очернить популярного исполнителя.

"Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой", – подчеркнул он.

Добровинский считает, что нет никаких оснований, по которым можно было бы привлечь артиста к ответственности. Кроме того, он уверен, что подобные обвинения являются заказными и возникли из-за того, что Киркоров поддержал политику РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Киркоров и певец Сергей Лазарев пропагандируют нетрадиционные семейные ценности, показывая, что могут "купить" себе детей.

Она напомнила, что в России по Уголовному кодексу запрещена купля-продажа людей. По ее словам, со стороны суррогатной матери, которая родила, – это продажа ребенка, а со стороны тех, кто этот договор с ней подписал, – покупка.

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