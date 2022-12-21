Адвокат заявил, что Киркоров переплатил 4 млн рублей в налоговую

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Эстрадный певец Филипп Киркоров выплатил налоговой больше положенной суммы – он переплатил четыре миллиона рублей из-за ошибки, сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

По словам правозащитника, артист сможет подать в суд, чтобы получить сумму обратно.

"Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья", – поделился Добровинский.

Адвокат заявил, что российскому артисту поступило извещение с суммой, которая оказалась на четыре миллиона выше положенной. Однако Киркоров выплатил ее, решив вернуть разницу через суд. По мнению правозащитника, такую погрешность смогут доказать уже в первом слушании.

В ряде телеграм-каналов распространилась информация, согласно которой артист в прошлом году приобрел на московском Арбате двухэтажный пентхаус, чья площадь составляет 537 "квадратов". Отмечалось, что жилье оценивалось порядка одного миллиарда рублей.

В соответствующих документах прописали кадастровую стоимость в 300 миллионов рублей. Из этого следует, что с такой суммы начисляют налог на роскошь в 2% от стоимости.

Ранее думский депутат Виталий Милонов выступил с предложением передать замок покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой в собственность государства. Также он заявил, что на территории дома можно открыть детский сад.

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