В ГД заявили, что Лазарев и Киркоров пропагандируют нетрадиционные ценности

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певцы Сергей Лазарев и Филипп Киркоров пропагандируют нетрадиционные семейные ценности, показывая, что могут "купить" себе детей. Таким мнением с НСН поделилась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она напомнила, что в России по Уголовному кодексу запрещена купля-продажа людей. По ее словам, со стороны суррогатной матери, которая родила – это продажа ребенка, а со стороны тех, кто этот договор с ней подписал – покупка.

"Сегодня, если вы спросите суррогатную мать, из каких побуждений она это сделала, она ответит, что из-за бедности. Я не против Киркорова, не против Лазарева, пусть живут, поют и здравствуют. Я против того, чтобы пропагандировать нетрадиционный способ появления детей в семьях", – считает Останина.

Она отметила, что Лазарев и Киркоров не могли сами родить детей и показали, что могут купить их себе. По мнению депутата, это и есть пропаганда нетрадиционных семейных ценностей.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Законом устанавливается запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму, если материал содержит информацию с пропагандой ЛГБТ-отношений.

Помимо этого, вводится запрет на доступ несовершеннолетних к прослушиванию или просмотру материалов на платных сервисах с содержанием ЛГБТ-пропаганды. Ресурсы должны установить механизм введения специального кода и совершения иных действий для подтверждения возраста потребителя контента.

За нарушение действующего закона предполагается административное наказание. Продажа товаров с ЛГБТ-пропагандой может сопровождаться уголовной или административной ответственностью.

Согласно принятому законопроекту, Роскомнадзор наделяется правом утверждать порядок мониторинга интернет-ресурсов, а также блокировать сайты с материалами, содержащими ЛГБТ-пропаганду.

Книжный союз попросил проверить русскую классику на отрицание семейных ценностей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!