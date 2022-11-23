Хинштейн рассказал о важной поправке, внесенной в законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель комитета Госдумы по информационной политике и один из разработчиков законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений Александр Хинштейн рассказал, что в документ внесли поправку о его распространении на пропаганду смены пола. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Ко второму чтению добавили поправку, которая расширяет запрет на пропаганду смены пола, то, что сегодня принято называть трансгендерностью. Но речь идет именно о пропаганде", – сказал он.

Хинштейн пояснил, что под запрет подпадет не фактологический контент, а сообщения, в которых утверждается о прогрессивности данного явления. В качестве примера такой информации депутат привел популярные на Западе пропагандистские материалы о том, что дети должны иметь право на самостоятельный выбор своей гендерной принадлежности с 8 лет.

27 октября Госдума приняла в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Решение было единогласным.

Законопроект устанавливает запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей, педофилии, а также распространение ЛГБТ-информации. Текстом документа запрещается призыв лиц подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, книгах и рекламных роликах.



Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!