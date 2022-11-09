12:16Шоу-бизнес
Киркоров ударил по лицу букетом роз человека из своей команды – менеджер
Фото: телеграм-канал SHOT
Филипп Киркоров во время концерта в Казахстане ударил букетом роз по лицу человека из своей команды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на менеджера певца Екатерину Успенскую.
На опубликованном в Сети ролике Киркоров спустился со сцены, подошел к мужчине в первом ряду и ударил его несколько раз букетом. После он бросил цветы на сцену и вернулся допевать песню.
По словам Успенской, певец таким образом заступился за зрителя, которого не пустили к сцене.
Ранее Киркоров оскорбил журналистку. Певец давал экспресс-интервью за кулисами гала-концерта по случаю юбилея БКЗ "Октябрьский". Отвечая на вопрос о том, что певец привозит из разных городов, Киркоров признался, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов. На уточняющий вопрос от журналистки: "Тырите?" – певец ответил в грубой форме.
Однако позже Успенская заявила, что цитата певца вырвана из контекста. По ее словам, задававшая вопрос журналистка не оскорбилась, поскольку все было в шутливой форме.
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