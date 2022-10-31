Психолог прокомментировал оскорбление Киркоровым журналистки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Тяга певца Филиппа Киркорова к конфликтам является не только частью его имиджа, но и составляющей его психотипа. Так психолог Эдуард Карнаухов прокомментировал Пятому каналу оскорбление исполнителем журналистки.

Эксперт пояснил, что имидж Киркова построен на скандалах, это является частью его репутации. Карнаухов добавил, что такие инциденты в определенной степени добавляют певцу популярности.

Психолог подчеркнул, что такие люди любят конфликты, постоянно живут обменом эмоций и ощущением своего превосходства.

Карнаухов выразил мнение, что оценивать психику человека по его имиджу неправильно. Психолог отметил важность отделения имиджа звезды от реальной личности.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров отвечает на вопросы журналистов за кулисами гала-концерта по случаю юбилея БКЗ "Октябрьский". У певца спросили, коллекционирует ли он какие-либо предметы. В ответ Киркоров рассказал, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов. После этого журналистка уточнила: "Тырите?" – а певец ей грубо ответил.



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