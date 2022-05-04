Филиппа Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих из-за шоу с крестом

Филипп Киркоров устроил антирелигиозную провокацию. Об этом заявили в РПЦ.

В честь 55-летия певец провел концерт в Кремле. Поводом для критики стал один из номеров.

Во время песни "Мария Магдалена" на сцене появился огромный светящийся крест, в центре которого была актриса. После этого крест стал для Киркорова сценой. Он стоял на нем, ходил и исполнял песню. В это время подтанцовка ползала перед певцом на коленях. Все это вызвало у верующих множество вопросов и волну критики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.