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12:39

Собянин разрешил не демонтировать летние веранды кафе и ресторанов на зиму

мэр Москвыгород

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подписал постановление, которым разрешил владельцам столичных кафе не разбирать летние веранды на зимний период. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По действующим нормам заведения общепита могут устанавливать веранды не раньше 15 марта, а демонтировать их они должны до 15 ноября. Теперь же их можно сохранить на период холодов при условии, что они находятся в городских парках, во дворах нежилых зданий, у внешних сторон домов или на частных земельных участках.

"Правительство Москвы разрешит владельцам летних веранд сохранить установленные конструкции по окончании летнего сезона. <...> При этом эксплуатация веранд не допускается, владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи", – говорится в сообщении.

По мнению столичных властей, это решение поддержит рестораны и кафе Москвы, снизив финансовую нагрузку на них.

1 апреля глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о старте работы летних веранд и кафе Москвы. Всего в столице будут открыты 3 328 подобных площадок, 36 из которых – на ВДНХ, и порядка 27 – в остальных парках Москвы.

Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды на зиму

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