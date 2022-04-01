В Москве начался сезон летних веранд

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Летние веранды кафе и ресторанов открылись в столице с 1 апреля. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Сезон летних веранд начинается 1 апреля и заканчивается 1 ноября. Эти семь месяцев москвичи и гости столицы смогут посидеть не только в ресторанах и кафе, но и на верандах на улицах города", – приводит его слова Агентство "Москва".

Всего в столице будут открыты 3 328 летних веранд. Они будут доступны в том числе в парках Москвы – 27 площадок. На ВДНХ разместят еще 36 подобных точек, а в "Лужниках" – 10.

Отдельно Алексей Немерюк указал на то, что с февраля 2022 года заявки на включение в перечень летних веранд в Москве можно подавать онлайн. Данную возможность уже опробовали некоторые предприниматели.

Также в столице с 1 апреля возобновляют работу ярмарки выходного дня. Они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. Наибольшее количество ярмарок расположены в Центральном, Восточном и Юго-Западном округах Москвы, по восемь площадок в каждом округе.

