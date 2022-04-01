В Москве начался сезон летних веранд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Летние веранды кафе и ресторанов открылись в столице с 1 апреля. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Сезон летних веранд начинается 1 апреля и заканчивается 1 ноября. Эти семь месяцев москвичи и гости столицы смогут посидеть не только в ресторанах и кафе, но и на верандах на улицах города", – приводит его слова Агентство "Москва".
Всего в столице будут открыты 3 328 летних веранд. Они будут доступны в том числе в парках Москвы – 27 площадок. На ВДНХ разместят еще 36 подобных точек, а в "Лужниках" – 10.
Отдельно Алексей Немерюк указал на то, что с февраля 2022 года заявки на включение в перечень летних веранд в Москве можно подавать онлайн. Данную возможность уже опробовали некоторые предприниматели.
Также в столице с 1 апреля возобновляют работу ярмарки выходного дня. Они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. Наибольшее количество ярмарок расположены в Центральном, Восточном и Юго-Западном округах Москвы, по восемь площадок в каждом округе.
Более 3 тыс веранд откроют в Москве в новом сезоне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: