Немерюк объяснил рост цен на овощи в Москве сезонной тенденцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк объяснил рост цен на некоторые овощи в городе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам главы ведомства, стоимость картофеля увеличилась на 2%, в то время как капуста подорожала на 17%.

"Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную. Собранный в 2021 году урожай капусты, моркови, лука из открытого грунта уже закончился", – заявил Немерюк.

Он объяснил, что в магазины сейчас поступает продукция, выращенная в теплицах при больших затратах, а также импортные товары и Турции и Китая.

Алексей Немерюк напомнил, что за последние годы Москва нарастила сеть сбыта продовольствия напрямую от товаропроизводителей. В столице работают 22 сельскохозяйственных рынка, а также более 120 ярмарок.

Глава департамента торговли и услуг подчеркнул, что стабилизация цен на овощи ожидается в июне 2022 года, когда на прилавки поступит новый урожай из южных регионов России.

Ранее сообщалось, что министерство торговли и промышленности России разрешило торговым сетям ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки. Такое решение принято в целях борьбы с перекупщиками.