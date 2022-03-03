Диетолог рассказала, почему лучше не есть старый картофель

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Диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала Москве 24, что к весне в прошлогоднем картофеле не остается витаминов и вырабатывается токсичное вещество соланин.
"В период сбора урожая в клубнях ничтожно мало соланина, но со временем его количество значительно увеличивается", – пояснила эксперт.
По словам врача, идеальные условия для хранения картофеля – температура около 2–3 градусов и влажность на уровне 80%. Но даже в этом случае овощ к марту обычно начинает прорастать.
Диетолог отметила, что отравление соланином сопровождается вялостью, головной болью и рвотой. Однако для того чтобы проявились такие симптомы, нужно съесть не меньше одного-двух килограммов картошки вместе с кожурой.
"Если нет другого картофеля, то с некоторыми оговорками можно употребить продукт старого урожая. Соланин частично вымывается при варке", – продолжила Хачирова.
По мнению специалиста, для приготовления старого картофеля не подходят варка в мундире или запекание – овощ рекомендуется варить без кожуры.
Диетолог подчеркнула, что витаминов в залежавшемся продукте не остается. Такой картофель является лишь источником углеводов. Между тем в клубнях нового урожая содержатся витамины С, В1, B3, B6, а также калий. Употребление молодого картофеля с кожурой также обеспечивает рацион большим количеством пищевых волокон, заключила Хачирова.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, что картофель-фри и другой фастфуд могут спровоцировать у человека развитие онкологии. По ее словам, в составе готового продукта содержатся вредные для организма трансжиры и ксенобиотики. Также к раку может привести употребление картофельных чипсов и некоторых видов сухариков.
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