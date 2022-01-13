Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть мед

Целебные свойства меда давно известны человечеству. Люди так много слышали о пользе этого лакомства, что порой злоупотребляют им, полагая, что от продукта пчеловодства не будет никакого вреда. Мы выяснили, кому и по каким причинам ни в коем случае нельзя есть мед.



Коварная фруктоза

По словам диетолога-терапевта Ольги Лушниковой, мед содержит натуральные сахара (фруктозу, глюкозу, мальтозу и сахарозу), а также воду, минералы (кальций, калий, железо, магний, натрий), водорастворимые витамины (С и группы В), пыльцу и немного растительного белка.

"Продукт пчеловодства относится к легкоусвояемым углеводам, которые являются "быстрыми" источниками энергии. Они резко повышают уровень сахара в крови, если есть мед отдельно от основного приема пищи", – предупреждает эксперт.

По данным специалиста, в столовой ложке лакомства содержится 64 килокалории, 17,3 углевода, 0,06 грамма белка. Для сравнения, в таком же количестве сахара – примерно 80 килокалорий, 20 граммов углеводов, а белок отсутствует.

По словам диетолога, предположение о том, что мед благодаря наличию фруктозы как подсластитель гораздо лучше сахара и его можно без ограничений есть тем, кто худеет или болен диабетом, не более чем миф. Наоборот, таким людям не следует увлекаться медом. Избыточное употребление продукта способствует ожирению, ведет к сахарному диабету и другим нарушениям, связанным с большой выработкой инсулина.





Ольга Лушникова диетолог-терапевт В зависимости от сорта мед может обладать как низким гликемическим индексом (30), так и очень высоким (до 95), что недалеко от эталонного показателя чистой глюкозы (100).

По мнению врача, худеть при помощи фруктозы (а следовательно, и меда) – плохая идея. Подсластитель усиливает производство организмом жира, а также липопротеинов очень низкой плотности, которые считаются переносчиками "плохого" холестерина. Эксперт также ссылается на исследование Туринского университета о том, что фруктоза наравне с глюкозой ускоряет процессы старения организма.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Темная лошадка

Тем не менее, по словам врача, мед значительно превосходит сахар по полезным свойствам. Следует лишь соблюдать меру при его использовании. Не зря люди с давних пор употребляли продукт пчеловодства, чтобы излечиться от простуды – он эффективно уменьшает болезненность раздраженного горла и помогает избавиться от кашля. В этом смысле хорошо зарекомендовали себя липовый, акациевый и гречишный сорта.





Ольга Лушникова диетолог-терапевт Мед – естественный пробиотик, содержащий некоторые штаммы лакто- и бифидобактерий. В небольших количествах он благоприятно влияет на микробиом кишечника и иммунитет в целом.

Также продукт эффективен и при некоторых заболеваниях ЖКТ, в частности при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Мед считают натуральным антисептиком благодаря содержанию естественного антибиотика, а также фитонцидов, выделяемых растениями-медоносами (они защищают от инфекционных болезней), и небольшого количества перекиси водорода.

По словам эксперта, качественный продукт содержит много антиоксидантов, например флавоноидов и органических кислот. Причем больше всего этих соединений в темных сортах. В таком меде сильнее выражены и антибактериальные свойства. Гречишный мед отличается насыщенным цветом и густой консистенцией. Его оттенки могут варьироваться от темно-коричневого до черного. У гречишного меда душистый аромат и терпкий вкус. В нем много витаминов и микроэлементов (например, железа).

"Каштановый мед красивого шоколадного цвета, имеет слегка горьковатый вкус с нотками танина. В его составе много пыльцы, минеральных солей и фруктозы. Эти вещества положительно влияют на организм, особенно на мужскую репродуктивную систему", – рассказывает врач.

Премиальным продуктом, обладающим редкими целебными свойствами, Лушникова называет дягилевый мед. Его оттенки – от темно-коричневого до янтарного с красноватым отливом. Дягилевый мед получил широкое распространение в косметологии, медицине и кондитерской отрасли, используется для устранения интоксикации.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Не для младенцев

Прежде чем включать в рацион продукты пчеловодства, врач советует выяснить, нет ли противопоказаний. Например, детям в возрасте до года Лушникова категорически не советует давать мед, поскольку в нем могут находиться споры ботулизма.





Ольга Лушникова диетолог-терапевт В отличие от пищевого ботулизма, вызываемого потреблением токсинов уже выработанных в продуктах, у детей это заболевание проявляется в случае, когда малыши проглатывают споры. Из них развиваются бактерии, которые выделяют токсины в кишечнике.

По словам эксперта, у взрослых людей и большинства детей старше 6 месяцев этого не происходит, поскольку уже должны быть сформированы естественные защитные механизмы кишечника. Они предотвращают прорастание спор и рост бактерий.

"Однако нельзя быть уверенными, что в полгода у ребенка гарантированно сформированы все защитные механизмы, такие как достаточная кислотность желудочного сока, секреторные иммуноглобулины, микробиом. Поэтому не следует давать мед детям именно до года", – подчеркивает эксперт.

Также, по словам врача, мед может вызывать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.

"Чтобы удостовериться в безопасности и безвредности, нужно нанести небольшое количество меда на тыльную поверхность ладони или на запястье. Затем следует подождать 5–10 минут. Если мед не вызывает покраснения и раздражения на коже, то его можно смело употреблять", – поясняет врач.

По словам эксперта, мед способен снижать уровень артериального давления, поэтому гипотоникам следует быть осторожнее с этим лакомством. Врач также отмечает, что при нагревании продукта выше 45 градусов он теряет все свои полезные качества, в том числе и бактерицидные.

