Диетолог рассказала о разнице между животным и растительным белком

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Кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Бурляева рассказала о разнице в усвоении животного и растительного белков в организме человека. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Специалист отметила, что аминокислотный состав растительной пищи существенно отличается от такового в еде животного происхождения.
"И при этом усвояемость белков из продуктов животного происхождения – 80-90%. А из продуктов растительного происхождения – 40-60%, если мы говорим про бобовые", – объяснила Бурляева.
Диетолог добавила, что при переходе на растительный рацион нужно учитывать баланс аминокислот, минералов и витаминов. В частности, следует предусмотреть вероятную нехватку железа и витамина B12 у людей, которые придерживаются вегетарианских направлений в питании.
В свою очередь, данный дисбаланс может привести к анемии, слабости, одышке и выпадению волос. А тем, у кого есть избыточная масса тела или мочекаменная болезнь, растительная диета противопоказана.
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова ранее рассказала, как правильно организовать разгрузочные дни в питании. Отказываться от еды полностью не рекомендуется, достаточно снизить общее число получаемых калорий.
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