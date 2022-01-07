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Москва 24

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Общество

08:00

Врач рассказала, почему кусок мяса полезнее фарша

общество еда

Фото: depositphotos/vvoennyy

Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева в беседе с Москвой 24 рассказала, что блюда из цельного мяса полезнее, чем из перемолотого. В сыром фарше содержится больше бактерий на квадратный сантиметр, чем в куске мяса.

"Бактерии будут медленно продолжать размножаться, даже если вы храните фарш в морозилке. На эти бактерии наша иммунная система реагирует интенсивной выработкой гистамина – биологически активного вещества, которое вызывает аллергические симптомы", – рассказала эксперт.

По словам врача, так бывает при нарушенной микрофлоре кишечника (дисбактериозе). Непереносимость гистамина обязательно даст о себе знать: человека будут беспокоить мигрень, хроническая усталость, крапивница, желудочно-кишечные расстройства, вероятны депрессия и тревога. В таких случаях перемолотое мясо лучше исключить из рациона.

Эксперт советует не покупать фарш у неизвестных производителей, поскольку в нем могут находиться паразиты и различные добавки. Покупатели должны быть уверены в качестве переработанного мяса.

Если вы готовите котлеты, то не стоит добавлять в них хлеб. Я рекомендую для сочности включать в фарш творог или натертые овощи (лук, кабачок или капусту). Специи придают мясу вкус и аромат, улучшают выработку пищеварительных соков, способствуют лучшему желчеоттоку.
Айгуль Фазлыева
врач антивозрастной медицины, нутрициолог


Готовить блюда из фарша врач советует на пару или тушить с овощами. Хороший вариант – голубцы и фаршированный перец.

"Цельное мясо лучше тоже готовить с овощами – тушить, отваривать на втором бульоне. Подавать его надо с салатом из свежих овощей и зелени", – продолжила Айгуль Фазлыева.

Фото: depositphotos/lsantilli

По словам эксперта, суточная норма употребления мясных продуктов – примерно 150 граммов в день. Эта цифра может варьироваться в зависимости от образа жизни – активного или малоподвижного.

"Людям в возрасте следует сократить потребление именно цельного мяса, так как с возрастом наблюдается физиологическое снижение кислотности желудка, что ухудшает усвоение продукта и повышает риск развития рака толстого кишечника", – предостерегла Айгуль Фазлыева.

Врач отмечает, что пожилым следует приобретать фарш, но качественный – он усваивается лучше мяса. Перемолотый продукт также больше подходит тем, у кого есть хронические гастриты и язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ранее нутрициолог Мария Розанова рассказала об опасности употребления колбасных изделий. По словам эксперта, для увеличения срока реализации в них добавляются различные антибиотики. Это позволяет долго хранить продукт, в частности в нарезанном виде. Антибиотики разрушают микрофлору кишечника, где содержится 80% всех иммунных клеток, а также плохо влияют на пищеварение в целом. Чрезмерное употребление колбас чревато ухудшением усвоения кальция, что приводит к отложению в почках кальция и фосфора и способствует развитию остеопороза.

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