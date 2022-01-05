Диетолог поделилась секретами правильного разгрузочного дня

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что при соблюдении всех рекомендаций по разгрузочным дням за сутки можно потерять до 300 граммов жира.
По словам эксперта, полный отказ от еды в разгрузочный день не приведет к оптимальному результату. В рационе лучше оставить сниженное количество калорий, советует Круглова.
"Мне нравятся разгрузочные дни, которые обеспечивают потребность в белке, однако он не должен быть жирным. Это белое мясо птицы, рыба или молочные продукты, такие как творог. Плюс достаточное количество пищевых волокон для эффекта очищения", – уточнила диетолог.
Важно, чтобы в разгрузочный день интервалы между приемами пищи были небольшими, отметила Круглова. Таким образом, у человека не будет чувства голода, объяснила она.
"Традиционные завтрак, обед и ужин должны быть в то же время, что и обычно. Если требуется, можно сделать один-два перекуса, но в рамках тех продуктов, которые человек использует в разгрузочный день", – рекомендует Круглова.
Кроме того, важно обращать внимание на потребление сахара и соли. По возможности их нужно максимально ограничить или исключить вовсе, советует диетолог. "Помним про водный баланс. Вода и напитки, которые не содержат сахар, должны присутствовать в рационе, чтобы очищение было эффективным", – сказала специалист.
Людям полной комплекции диетолог рекомендует добавить в еду цельнозерновые продукты.
"Тогда у человека не будет сильного чувства голода. Из цельнозерновых к нежирному белку и овощам можно добавить, например, пару столовых ложек гречки к каждому приему пищи", – говорит Круглова.
При этом диетолог призывает не относиться к разгрузочным дням как к наказанию за переедание.
"Не должно быть связки, что сейчас человек съест все, что хочет, а на следующий день будет морить себя голодом. Это формирует ограничительный тип пищевого поведения. Человек будто на качелях: либо ничего нельзя, либо ест все подряд, не контролируя себя. Чтобы такой связки не образовалось, лучше выждать пару дней после застолья и устроить разгрузку, если есть настрой и желание", – сказала она.
Увлекаться разгрузочными днями не стоит, предупреждает Круглова. Их можно устраивать не чаще чем один раз в неделю. При этом если человек тяжело переносит разгрузочные дни, то их лучше не устраивать вовсе, так как есть риск срыва и переедания на следующие сутки, заключила эксперт.
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