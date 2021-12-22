Нутрициолог перечислила главные ошибки во время ужина

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Нутрициолог Ксения Черная назвала пять ошибок во время ужина, из-за которых утром человек может чувствовать себя разбитым и не хотеть завтракать. О них она рассказала радиостанции "Комсомольская правда".

Первая ошибка заключается в неправильно подобранном для приема пищи времени. По ее словам, последний раз поесть можно не позже, чем за три часа до сна.

"Если вы не прибавляете в весе, но при этом по утрам у вас разбитое состояние, вы не хотите завтракать и у вас присутствует отечность, то все это – последствия позднего ужина", – объяснила специалист.

Второе, на что обратила внимание нутрициолог, – продукты, содержащие много углеводов. В вечернее время они не усваиваются организмом, из-за чего на коже могут возникать высыпания.

Перед сном не следует также употреблять кисломолочные продукты, в том числе кефир и творог. Их обычно предпочитают спортсмены и люди на диете, однако они повышают уровень инсулина в крови, что не способствует похудению.

Также следует отказаться от полуфабрикатов и красного мяса по вечерам и не пить чай сразу после еды, заключила Черная.

Ранее диетолог Татьяна Дик назвала идеальные продукты на ужин для худеющих людей. К таковым она отнесла продукты с повышенным содержанием белка и клетчатки, например рыбу, птицу и овощи.

