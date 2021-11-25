Нутрициолог назвала идеальный фрукт для похудения

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Россиянам назвали фрукт, который идеально подходит для похудения. О нем рассказала нутрициолог Ирина Степная в интервью РИА Новости.
Эксперт раскрыла, что речь идет об ананасе. Специалист подчеркнула, что продукт обладает набором витаминов группы В, С и А. Кроме того он богат железом, магнием и калием.
"Я советую есть ананас людям, желающим улучшить работу кишечника, тем, кто страдает метеоризмом и запорами", – сообщила Степная.
Нутрициолог посоветовала добавлять ананас в рацион женщинам и девушкам, стремящимся похудеть. При этом количество фрукта стоит ограничить 150 граммами в день, отметила Степная.
"Лучше его есть с молочными продуктами, так вы получите диетический ужин и полный набор полезных микроэлементов для красоты и здоровья", – порекомендовала эксперт.
Она добавила, что ананас нельзя есть людям с аллергией, гастритом или язвой желудка.
Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому нельзя есть морковь. По словам специалиста, этот овощ противопоказан при наличии у человека болезней печени.
Помимо прочего, морковь нельзя есть людям с язвенной болезнью желудка или кишечника, а также при энтерите, предупредила врач.
Россиянам рассказали, как выбрать ананас
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