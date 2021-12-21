Названы бюджетные аналоги красной икры

Фото: depositphotos/vinni-l@list.ru
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала недорогие аналоги красной икры. По ее словам, схожим составом по содержанию белков, жиров и микроэлементов обладает икра минтая и трески. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Макиша подчеркнула, что только черная икра отличается от красной по некоторым позициям принципиально.
"А так разные виды икры так или иначе схожи по составу. В принципе можно взять какую-то более дешевую икру – минтая или трески – там будет меньше витамина А и бета-каротина, но тем не менее белки, жиры, микроэлементы также будут присутствовать", – сказала диетолог.
Также специалист рассказала, что имитационная икра, которую производят из водорослей, безопасна для организма.
"Такая икра полезна лишь пищевой клетчаткой и небольшим количеством микроэлементов. Но по сравнению с настоящей икрой по своей питательной ценности имитационная, конечно, проигрывает. Но тем не менее это безопасный продукт, низкокалорийный, который можно использовать в своем питании", – пояснила Макиша.
Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева предостерегла россиян от покупки красной икры у частных лиц. По ее мнению, большая часть этой продукции добыта браконьерами, которые нарушили закон и нанесли вред окружающей среде. В этом случае у рыбы берут только икру, а саму ее выбрасывают. В результате рыба гниет, появляются мухи и инфекции.
Россельхознадзор нашел нарушения в трети проб красной икры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: