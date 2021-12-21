Названы бюджетные аналоги красной икры

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Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала недорогие аналоги красной икры. По ее словам, схожим составом по содержанию белков, жиров и микроэлементов обладает икра минтая и трески. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Макиша подчеркнула, что только черная икра отличается от красной по некоторым позициям принципиально.

"А так разные виды икры так или иначе схожи по составу. В принципе можно взять какую-то более дешевую икру – минтая или трески – там будет меньше витамина А и бета-каротина, но тем не менее белки, жиры, микроэлементы также будут присутствовать", – сказала диетолог.

Также специалист рассказала, что имитационная икра, которую производят из водорослей, безопасна для организма.

"Такая икра полезна лишь пищевой клетчаткой и небольшим количеством микроэлементов. Но по сравнению с настоящей икрой по своей питательной ценности имитационная, конечно, проигрывает. Но тем не менее это безопасный продукт, низкокалорийный, который можно использовать в своем питании", – пояснила Макиша.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева предостерегла россиян от покупки красной икры у частных лиц. По ее мнению, большая часть этой продукции добыта браконьерами, которые нарушили закон и нанесли вред окружающей среде. В этом случае у рыбы берут только икру, а саму ее выбрасывают. В результате рыба гниет, появляются мухи и инфекции.

