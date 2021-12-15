Россиян предостерегли от покупки красной икры у частных лиц

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Покупать красную икру лучше у продавцов, которые могут предоставить необходимые официальные документы, заявила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева "Газете.ру".

Сенатор призвала отказаться от покупки икры у частных лиц.

"Если носятся эти молодчики и говорят о том, что у них икра от производителя, то у них должны быть все сопроводительные документы, которые четко оговорены в законе о рыболовстве", – напомнила Талабаева.

По ее мнению, большая часть этой продукции добыта браконьерами, которые нарушили закон и нанесли вред окружающей среде. В этом случае у рыбы берут только икру, а саму ее выбрасывают. В результате рыба гниет, появляются мухи и инфекции.

"Взяли на берегу и вспороли эту горбушу или нерку. В каких-то бочках грязными руками икру замесили, никакого санитарного контроля. Это опасно!" – предупредила Талабаева.

Она также подчеркнула, что нередко такую продукцию продают в вакуумной упаковке. Есть эту икру небезопасно, так как внутри могут развиться кишечная палочка и другие микробы.

Талабаева добавила, что ежегодно на рынок попадает около 2 000 тонн браконьерской икры.

Ранее эксперты заявили, что ожидать снижения цены на красную икру к Новому году не стоит. Большой спрос и высокие цены оправданны, так как путина тихоокеанских лососей на Сахалине достаточно сдержанная.

