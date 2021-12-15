Россиян предостерегли от покупки красной икры у частных лиц

Фото: depositphotos/daffodil
Покупать красную икру лучше у продавцов, которые могут предоставить необходимые официальные документы, заявила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева "Газете.ру".
Сенатор призвала отказаться от покупки икры у частных лиц.
"Если носятся эти молодчики и говорят о том, что у них икра от производителя, то у них должны быть все сопроводительные документы, которые четко оговорены в законе о рыболовстве", – напомнила Талабаева.
По ее мнению, большая часть этой продукции добыта браконьерами, которые нарушили закон и нанесли вред окружающей среде. В этом случае у рыбы берут только икру, а саму ее выбрасывают. В результате рыба гниет, появляются мухи и инфекции.
"Взяли на берегу и вспороли эту горбушу или нерку. В каких-то бочках грязными руками икру замесили, никакого санитарного контроля. Это опасно!" – предупредила Талабаева.
Она также подчеркнула, что нередко такую продукцию продают в вакуумной упаковке. Есть эту икру небезопасно, так как внутри могут развиться кишечная палочка и другие микробы.
Талабаева добавила, что ежегодно на рынок попадает около 2 000 тонн браконьерской икры.
Ранее эксперты заявили, что ожидать снижения цены на красную икру к Новому году не стоит. Большой спрос и высокие цены оправданны, так как путина тихоокеанских лососей на Сахалине достаточно сдержанная.
Россельхознадзор нашел нарушения в трети проб красной икры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: