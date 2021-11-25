Специалист рассказала, как выбрать качественную красную икру

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Начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева рассказала, как без переплаты выбрать качественную красную икру. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист посоветовала в первую очередь обратиться в официальные магазины компании – производителя икры или в известные торговые сети. Данные товарные точки получают ветеринарное свидетельство на продукцию.

При выборе товара важно проверить дату изготовления и данные о производителе, нанесенные на крышку несмываемой краской. Кроме того, на упаковке должен быть особый штрихкод, который можно считать особым приложением.

В составе икры не должно быть рыбного бульона, жира и водорослей. Качественные икринки должны быть шарообразной формы в полупрозрачной оболочке, а их желточная масса обязана быть полужидкой, оранжево-красного цвета, подчеркнула эксперт.

Строева посоветовала покупать икру несколько заранее, потому что непосредственно перед Новым годом стоимость продукта будет существенно выше, чем в начале декабря или конце ноября.

По мнению экспертов, ожидать снижения цен на красную икру к Новому году не следует. По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, большой спрос на продукт и его высокая цена оправданы особенностью добычи.