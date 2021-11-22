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Экономика

12:06

Эксперты оценили вероятность снижения стоимости красной икры к Новому году

экономика

Фото: depositphotos/belchonock

Цена на красную икру к Новому году в России, возможно, не понизится, при этом спрос на нее останется высоким, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Думаю, что цена не упадет. Традиционно цена на икру всегда возрастает", – отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Он уточнил, что большой спрос и высокие цены оправданны, так как путина тихоокеанских лососей на Сахалине достаточно сдержанная. По словам эксперта, больших объемов добыть не удалось.

В то же время на Камчатке в текущем году была относительно хорошая путина, однако и там продукт незначительно дешевле.

"В целом дефицит сырья под Дальнему Востоку создает спрос и рост цен на икру", – заключил специалист.

В свою очередь, эксперты сахалинской компании "Гидрострой" сообщили, что нельзя определенно сказать, как изменится цена на красную икру к празднику, в связи с тем что ценообразование зависит от поведения рынка.

"Скорее всего, икра дорожать не будет. Однако, несмотря на цены, спрос на данный продукт не уменьшается. Качество сахалинской красной икры всегда было в приоритете, поэтому ее разбирают за любую стоимость", – рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что цена красной икры превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм в октябре текущего года, обновив тем самым исторический максимум. Уточняется, что это самый высокий показатель за последние 20 лет: в 2000 году за килограмм данного продукта просили 672,2 рубля, что в 7,4 раза меньше нынешней цены.

В России красная икра может рекордно подорожать к Новому году

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