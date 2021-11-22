Цены на красную икру обновили исторический максимум

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Цена красной икры превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм в октябре текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Это самый высокий показатель за последние 20 лет: в 2000 году за килограмм данного продукта просили 672,2 рубля, что в 7,4 раза меньше нынешней цены. Только за последний год прирост в стоимости составил 30%. При этом подорожание происходит, несмотря на рост добычи лососевых.
Цены на красную рыбу тоже растут, однако не столь сильно: за последний год на 16% – с 726,6 рубля за килограмм до 845,3 рубля. В Росрыболовстве утверждают, что данная ситуация обусловлена предпраздничным ажиотажем, на котором наживаются спекулянты.
Ранее россиян предупредили о подорожании кондитерских изделий в преддверии Нового года. Так, "Акконд" планирует увеличить цены на свою продукцию на 4,7–20,5%, объясняя это подорожанием сырья и упаковочных материалов. Между тем цены на продукцию брендов "Красный Октябрь", "Бабаевский" и Коркунов уже повысились на 6%.
Цены на икру в России достигли исторического максимума
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