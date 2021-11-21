Россиянам назвали товары, которые подешевеют к Новому году

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Горячий сезон новогодних скидок начинается с середины декабря. Эксперты полагают, что праздничным скидкам и акциям не помешает даже серьезный рост продовольственной инфляции, которая уже достигла двузначных значений. Об этом сообщает агенство "Прайм".
Для продавцов предновогодние акции являются способом избавиться от залежавшихся на складе товаров, считает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.
"Традиционно зимой можно с выгодой купить товары для дачи – в это время года магазинам нужно реализовать товар, чтобы освободить место для новых поступлений в весенний период", – говорит она.
Волна скидок ожидается и на зимние коллекции одежды и обуви, поскольку после Нового года в магазины уже начнут поступать коллекции нового сезона.
При этом супермаркеты и сетевые магазины обычно запускают сезонные предложения о скидках. Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган убежден, что в результате этого цены снижаются на массу товаров: от бытовой химии до бакалеи и молочных продуктов.
Новогодний сезон скидок обычно длится до середины января. Но при необходимости ритейлеры могут продлить его и до февраля.
Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова отмечает, что часто в канун зимних праздников дешевеют кондитерские товары в подарочных наборах новогодней тематики с символами наступающего года.
"Стараясь избежать затаривания и, как следствие, ненужных издержек, магазины сбывают сезонный товар с существенными скидками, объявляются так называемые акции", – объяснила она, добавив, что после праздников такие товары станут неактуальными, а до следующего года хранить их нельзя.
Акционными продуктами также часто выступают шампанское и игристые вина, конфеты и цитрусовые. Дешевеет в период зимних праздников и мясо.
Снижение цен часто наблюдается и на товары, спрос на которые падает в разгар праздников. Например, на скоропортящуюся молочную продукцию.
Эксперты напоминают, что в период распродаж не стоит поддаваться желанию скупить все, на что действует скидка, ведь недобросовестные ритейлеры, пользуясь ажиотажем, могут выкладывать на прилавки и товары с истекающим сроком годности.
Ранее экономист, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила россиян о возможном подорожании овощей и фруктов в период новогодних праздников. Цены на них могут вырасти на 20%. Подорожание сельхозпродукции, по словам эксперта, обусловлено повышением затрат производителей на ее выращивание, а также снижением импорта продуктов из Турции.
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