Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:48

В России вырос спрос на товары для зимних развлечений

общество

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

Аналитики торговой платформы Avito рассказали о росте спроса на товары для зимних видов спорта. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Эксперты Avito выяснили, что в ноябре спрос на зимние спортивные товары среди россиян вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – рассказали в пресс-службе сервиса.

Специалисты отдельно оценили востребованность тех или иных снарядов. Так, сноубордами интересуются на 49% больше пользователей, чем в аналогичный период 2020 года. Средняя стоимость данного инвентаря на площадке выросла на 10% и составляет 5 500 рублей.

Почти такой же рост заинтересованности демонстрируется в отношении лыж – 48%. Одежду и вспомогательное снаряжение ищут на 53% больше покупателей (в том числе горнолыжное снаряжение – на 74% чаще).

Большой интерес у посетителей Avito также вызывают товары для детей. В частности, покупатели в 2,5 раза чаще ищут тюбинги и в 2,2 раза – ледянки.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Казанцева ранее рассказала, какие товары подешевеют к Новому году. Она отметила, что со скидкой можно приобрести товары для дачи, а также одежду и обувь.

Москвичам рассказали, где откроются первые катки

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать