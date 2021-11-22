В России вырос спрос на товары для зимних развлечений

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Аналитики торговой платформы Avito рассказали о росте спроса на товары для зимних видов спорта. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Эксперты Avito выяснили, что в ноябре спрос на зимние спортивные товары среди россиян вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – рассказали в пресс-службе сервиса.

Специалисты отдельно оценили востребованность тех или иных снарядов. Так, сноубордами интересуются на 49% больше пользователей, чем в аналогичный период 2020 года. Средняя стоимость данного инвентаря на площадке выросла на 10% и составляет 5 500 рублей.

Почти такой же рост заинтересованности демонстрируется в отношении лыж – 48%. Одежду и вспомогательное снаряжение ищут на 53% больше покупателей (в том числе горнолыжное снаряжение – на 74% чаще).

Большой интерес у посетителей Avito также вызывают товары для детей. В частности, покупатели в 2,5 раза чаще ищут тюбинги и в 2,2 раза – ледянки.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Казанцева ранее рассказала, какие товары подешевеют к Новому году. Она отметила, что со скидкой можно приобрести товары для дачи, а также одежду и обувь.

