Эксперт рассказал, вырастут ли цены на алкоголь к новогодним праздникам

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Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал Москве 24, что перед Новым годом роста цен на алкоголь не ожидается.





Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Никакого подорожания до Нового года быть не может. Нет ни одной причины для этого. Подорожание обычно происходит в первом квартале. Рост ставки акциза.

"Никто и никогда перед Новым годом в мире не повышает цены. Во всем мире идут распродажи любой продукции, и Россия не исключение. И все эти мифы о том, что в России что-то вырастет перед Новым годом, распространяют только недобросовестные люди", – объясняет Дробиз.

По словам эксперта, сейчас шампанское можно купить примерно за 350–500 рублей. "На самом деле, все, что в России дороже 250–300 рублей, для основной массы населения это уже дорого. Вино можно купить за 300–350 рублей максимум. Что касается водки, то дороже 300 рублей я вообще не вижу смысла ее брать", – говорит специалист.





Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Всякие дефициты вина – это все ерунда. В мире бог знает сколько запасов алкогольной продукции. В России тоже все, что могло сыграть, в этом году сыграло. Никакого повышения цен к Новому году не будет. И после Нового года никакого резкого повышения тоже не будет.

Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в России может произойти подорожание кондитерской продукции. Ретейлеры заявляют, что уже получили уведомления о повышении цен на соответствующие товары с 1 декабря 2021 года от производителей.