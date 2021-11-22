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12:21

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Эксперт рассказал, вырастут ли цены на алкоголь к новогодним праздникам

Удар по бюджету? Ждать ли скачка цен на алкоголь к новогодним праздникам
экономика эксклюзив

Фото: depositphotos/Kate_Ovcharenko

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал Москве 24, что перед Новым годом роста цен на алкоголь не ожидается.

Никакого подорожания до Нового года быть не может. Нет ни одной причины для этого. Подорожание обычно происходит в первом квартале. Рост ставки акциза.
Вадим Дробиз
директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя

"Никто и никогда перед Новым годом в мире не повышает цены. Во всем мире идут распродажи любой продукции, и Россия не исключение. И все эти мифы о том, что в России что-то вырастет перед Новым годом, распространяют только недобросовестные люди", – объясняет Дробиз.

По словам эксперта, сейчас шампанское можно купить примерно за 350–500 рублей. "На самом деле, все, что в России дороже 250–300 рублей, для основной массы населения это уже дорого. Вино можно купить за 300–350 рублей максимум. Что касается водки, то дороже 300 рублей я вообще не вижу смысла ее брать", – говорит специалист.

Всякие дефициты вина – это все ерунда. В мире бог знает сколько запасов алкогольной продукции. В России тоже все, что могло сыграть, в этом году сыграло. Никакого повышения цен к Новому году не будет. И после Нового года никакого резкого повышения тоже не будет.
Вадим Дробиз
директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя

Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в России может произойти подорожание кондитерской продукции. Ретейлеры заявляют, что уже получили уведомления о повышении цен на соответствующие товары с 1 декабря 2021 года от производителей.

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