Эксперт рассказал, вырастут ли цены на алкоголь к новогодним праздникам

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Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал Москве 24, что перед Новым годом роста цен на алкоголь не ожидается.
"Никто и никогда перед Новым годом в мире не повышает цены. Во всем мире идут распродажи любой продукции, и Россия не исключение. И все эти мифы о том, что в России что-то вырастет перед Новым годом, распространяют только недобросовестные люди", – объясняет Дробиз.
По словам эксперта, сейчас шампанское можно купить примерно за 350–500 рублей. "На самом деле, все, что в России дороже 250–300 рублей, для основной массы населения это уже дорого. Вино можно купить за 300–350 рублей максимум. Что касается водки, то дороже 300 рублей я вообще не вижу смысла ее брать", – говорит специалист.
Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в России может произойти подорожание кондитерской продукции. Ретейлеры заявляют, что уже получили уведомления о повышении цен на соответствующие товары с 1 декабря 2021 года от производителей.
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