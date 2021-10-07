Аналитики спрогнозировали рост цен на сигареты до конца года

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Россиян предупредили о возможном подорожании сигарет во втором полугодии текущего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на прогноз специалистов оператора фискальных данных ОFD.ru.

Аналитики оценили динамику продаж сигарет и электронных систем нагревания табака за первые шесть месяцев и сравнили ее с аналогичным периодом 2020 года.

"Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140–145 рублей за пачку", – предположили эксперты.

Аналитики отметили, что цена пачки сигарет с 2020 года уже возросла со 120,8 до 135,8 рубля. Основной причиной подорожания стало повышение акцизов на табак и табачные изделия.

В то же время цена стиков с января по июнь текущего года по сравнению с этим же периодом в 2020 году не изменилась и составила 155 рублей за одну пачку.

"Что касается изменений средней стоимости стиков, то, скорее всего, она увеличится не более чем на 5–7% во втором полугодии 2021 года", – заявили в компании.

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