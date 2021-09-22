России хотят запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты

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В октябре в Госдуме рассмотрят законопроект, запрещающий тратить детские пособия на алкоголь и сигареты. Об этом сообщает газета "Известия".

Авторами проекта закона выступили депутаты от "Единой России" Законодательного собрания Курганской области. Они предлагают создать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут тратиться средства пособий на ребенка. В первую очередь в список хотят включить алкоголь и табачную продукцию.

Для контроля за целевым использованием денежных средств планируется создание специальных электронных счетов, позволяющих отслеживать все транзакции. Предполагается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

"Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года установлен комплекс мер, направленных на воспитание подрастающего поколения. Формирование у ребенка в семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни является одним из направлений в области формирования культуры здоровья. Полагаем, что внесение соответствующих изменений будет способствовать реализации вышеназванных положений, защите прав и законных интересов несовершеннолетних", – говорится в документе.

В пресс-службе Курганской областной думы "Известиям" пояснили, что речь идет не о средствах материнского капитала, а о ежемесячных детских пособиях, размер которых может составлять от 400 рублей до 29 тысяч рублей.

"Внедрение такого механизма также позволит осуществлять контроль за расходованием пособия на ребенка, не возлагая дополнительных обязанностей на граждан по предоставлению отчетности", – отмечают авторы проекта, добавив, что социальный электронный счет уже используется в Калининградской области.

В большинстве фракций Госдумы законопроект оценили положительно.

"Детские пособия, безусловно, должны тратиться только по назначению. Это очень важно для укрепления института семьи. Недопустимо, чтобы эти деньги шли на покупку сигарет или алкоголя. Семья должна жить по принципу "все лучшее – детям". Поэтому, когда такой законопроект нам поступит, мы его внимательно изучим", – заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

С его мнением согласен первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, убежденный, что это целевые деньги, которые недопустимо тратить не по назначению.

Позитивно отнеслись к инициативе и в ЛДПР.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев считает, что вводить такие ограничения не нужно.

"Родители сами должны решать, на что пойдут эти деньги. Если они тратят их на алкоголь и сигареты, то среагировать на это должны соответствующие органы, которые контролируют воспитание детей, в том числе органы опеки. Иначе мы так все зарегулируем, что получить эти деньги родители просто не смогут", – полагает коммунист.

Глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев считает, что поступившая в Госдуму законодательная инициатива разумна, однако организовать тщательный контроль за расходованием таких средств будет непросто.

Ранее стало известно, что пенсии, компенсации и пособия с 2022 года будут начисляться в России автоматически. Для их получения больше не потребуется писать заявления.