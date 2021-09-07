Россиянам рассказали, за каких родственников положена доплата к пенсии

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Россиянам объяснили, за какие категории родственников можно получить прибавку к пенсии. Об этом рассказал эксперт НПФ "БУДУЩЕЕ" Евгений Биезбардис в интервью агентству "Прайм".
Специалист заявил, что государство предусмотрело для граждан различные программы материальной поддержки. В частности, существуют ежемесячные выплаты, доплаты по потере кормильца, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.
Биезбардис продолжил, что на доплату могут претендовать пенсионеры, на иждивении которых имеются нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для ее получения необходимо предоставить пакет документов в ПФР или МФЦ.
Кроме того, с 1 февраля этого года в России пенсионеры могут получать выплату за погибших, умерших или пропавших без вести во время боевых действий или при исполнении служебных обязанностей родственников. Доплата также осуществляется родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие защиты СССР. Сумма выплаты – 1 752,52 рубля.
Ежемесячные денежные выплаты положены членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы. Кроме того, накопленные средства такого родственника должны подлежать наследованию.
"Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ”, – дополнил Биезбардис.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести в России пособие для овдовевших пенсионеров. Парламентарий подготовил соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он указал на то, что пенсионеры, потерявшие супруга, сталкиваются не только с повышенной психологической нагрузкой, но и с бытовыми проблемами на фоне снижения финансовых возможностей.
До этого россиянам рассказали, какие льготы положены пенсионерам старше 70 лет. По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой, неработающим пенсионерам полагается скидка в 50% на оплату взносов за капремонт.
Неработающим пенсионерам для увеличения соцдоплат в 2022 году не нужно подавать заявлений
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