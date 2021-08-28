Эксперт перечислила льготы для пенсионеров старше 70 лет

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Россиянам рассказали, какие льготы положены пенсионерам старше 70 лет. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству "Прайм".

По словам специалиста, неработающим пенсионерам от 70 лет полагается скидка в 50% на оплату взносов за капремонт. При этом у получающего льготу жилье должно находиться в собственности, а задолженности – отсутствовать.

Пенсионеры от 80 лет полностью освобождаются от платы за капремонт. Кроме того, эти граждане должны получать прибавку к пенсии, отметила Финогенова.

При этом скидка на коммунальные платежи может быть получена пожилыми людьми в случае, если плата составляет свыше 22% доходов пенсионера.

Федеральный закон также освобождает всех пенсионеров от налога на жилые дома, квартиры, комнаты, машиноместа, гаражи и хозяйственные постройки до 50 квадратных метров. Льготу можно оформить на один объект каждого вида.

Финогенова продолжила, что пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере, имеют право раз в два года получить от государства оплату за проезд по железной дороге до места отдыха и назад.

На региональном уровне пенсионеры получают льготы при уплате налога на землю, находящуюся в собственности, пожизненном владении или пользовании. При этом многие региональные льготы вводятся в зависимости от состояния местного бюджета.

“В ряде регионов существуют льготы или полное освобождение от уплаты налога на транспортные средства. В отдельных регионах можно получить компенсацию от властей на затраты на газификацию”, – подытожила Финогенова.

Ранее в ПФР уточнили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тыс рублей. Отмечалось, что некоторые пенсионеры получат выплату позднее назначенного срока.

С предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для всех российских пенсионеров 22 августа выступил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа. Единовременная выплата поступит пенсионерам уже в сентябре 2021 года.