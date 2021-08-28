Эксперт перечислила льготы для пенсионеров старше 70 лет

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
Россиянам рассказали, какие льготы положены пенсионерам старше 70 лет. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству "Прайм".
По словам специалиста, неработающим пенсионерам от 70 лет полагается скидка в 50% на оплату взносов за капремонт. При этом у получающего льготу жилье должно находиться в собственности, а задолженности – отсутствовать.
Пенсионеры от 80 лет полностью освобождаются от платы за капремонт. Кроме того, эти граждане должны получать прибавку к пенсии, отметила Финогенова.
При этом скидка на коммунальные платежи может быть получена пожилыми людьми в случае, если плата составляет свыше 22% доходов пенсионера.
Федеральный закон также освобождает всех пенсионеров от налога на жилые дома, квартиры, комнаты, машиноместа, гаражи и хозяйственные постройки до 50 квадратных метров. Льготу можно оформить на один объект каждого вида.
Финогенова продолжила, что пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере, имеют право раз в два года получить от государства оплату за проезд по железной дороге до места отдыха и назад.
На региональном уровне пенсионеры получают льготы при уплате налога на землю, находящуюся в собственности, пожизненном владении или пользовании. При этом многие региональные льготы вводятся в зависимости от состояния местного бюджета.
“В ряде регионов существуют льготы или полное освобождение от уплаты налога на транспортные средства. В отдельных регионах можно получить компенсацию от властей на затраты на газификацию”, – подытожила Финогенова.
Ранее в ПФР уточнили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тыс рублей. Отмечалось, что некоторые пенсионеры получат выплату позднее назначенного срока.
С предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для всех российских пенсионеров 22 августа выступил президент РФ Владимир Путин.
Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа. Единовременная выплата поступит пенсионерам уже в сентябре 2021 года.
43 миллиона пенсионеров получат разовые выплаты – Минтруд
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: