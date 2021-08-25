Эксперт рассказал, как выплаты пенсионерам и военным отразятся на инфляции

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Анонсированные Владимиром Путиным единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим не должны оказать заметного влияния на ситуацию с уровнем инфляции в России, заявил глава Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, общие доходы россиян в 2020 году составили 62 триллиона рублей. При этом на реализацию объявленных мер поддержки будет потрачено от 500 до 600 миллиардов рублей, что составляет менее 1% от всех доходов граждан.
"Конечно, 1% на инфляцию теоретически повлиять не может. Даже такой рост денежной массы на руках у населения – 600 миллиардов – на разгоне инфляции не отразится. Может быть, какие-то десятые процента – да. Но то, что за этот счет увеличится потребительский спрос, перебьет эту инфляцию", – полагает Остапкович.
Эксперт подчеркнул, что рассуждениям об инфляции свойственен определенный мифологизм. Остапкович напомнил, что в 2003–2008 годах, когда в России отмечался значительный ежегодный рост ВВП и уровня благосостояния населения, инфляция не опускалась ниже 10%.
"И всем было хорошо. Никто не читал сводки Росстата, никто не знал, кто председатель Центробанка. Сейчас (Эльвира. – Прим. ред.) Набиуллина в эпицентре, все только и рассуждают, как поведет себя ключевая ставка. Потому что реальные располагаемые денежные доходы росли по 12–13% в год", – отметил он.
Остапкович подчеркнул, что главным приоритетом является повышение доходов россиян.
Ранее Владимир Путин выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных. Он пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные риски всплеска инфляции в стране из-за новых социальных выплат. По его словам, ситуацию контролируют Центробанк и правительство, принимаемых мер достаточно.
43 миллиона пенсионеров получат разовые выплаты – Минтруд
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