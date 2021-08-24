Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

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Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о единовременной выплате пенсионерам. Она должна быть произведена в сентябре 2021 года.

В указе уточняется, что, если единовременные средства не были выплачены в сентябре 2021 года, выплата может быть осуществлена позднее.

Отмечается, что производить подачу заявлений на выплату пенсионерам не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги и направит деньги.

22 августа президент выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей.

"Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, ее недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам еще 10 тысяч рублей", – заявил президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что выделение из бюджета средств на выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в стране, так как это тщательно просчитывалось.