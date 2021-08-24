Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

Фото: kremlin.ru
Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о единовременной выплате пенсионерам. Она должна быть произведена в сентябре 2021 года.
В указе уточняется, что, если единовременные средства не были выплачены в сентябре 2021 года, выплата может быть осуществлена позднее.
Отмечается, что производить подачу заявлений на выплату пенсионерам не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги и направит деньги.
22 августа президент выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей.
"Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, ее недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам еще 10 тысяч рублей", – заявил президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что выделение из бюджета средств на выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в стране, так как это тщательно просчитывалось.
Российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей в этом году
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