Когда и как пенсионеры смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей

Владимир Путин предложил до конца года в качестве дополнительной меры помощи разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей. Предполагается, что деньги получат все граждане без исключения. Таким образом, поддержка распространится на работающих и военных пенсионеров. Рассказываем, когда и как начнутся выплаты.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новая выплата для пенсионеров

В воскресенье, 22 августа, Владимир Путин выступил с предложением организовать в 2021 году дополнительную разовую выплату для всех пенсионеров России. Размер поддержки, по его словам, следует установить в размере 10 тысяч рулей. Президент подчеркнул, что данная помощь должна коснуться также работающих и военных пенсионеров.

Предполагалось, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию, указал он. Однако ситуация сегодня складывается иначе. "Сейчас уровень инфляции и эта предусмотренная тысяча [рублей] на повышение инфляцией подъедается", – подчеркнул президент.

Он пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране. "Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая", – заявил Путин.





Владимир Путин президент РФ Поэтому этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд, недостаточно... Предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

Президент отметил, что перед кабмином и Центробанком поставлена задача понизить уровень инфляции до планового показателя. Он считает, что меры для достижения этой цели принимаются адекватные.

Кроме того, Путин предложил дополнительную поддержать военных. "Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем <…> 15 тысяч рублей", – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что выделение из бюджета средств на выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в стране, так как это тщательно просчитывалось.



Когда ждать выплат?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что закон для перечисления денежных выплат пенсионерам будет принят парламентом в самом начале осенней сессии.

"Закон, который необходим для этих выплат, будет рассмотрен и принят в первые дни осенней сессии", – заявил он.

По словам Рязанского, Совет Федерации оперативно рассмотрит и одобрит соответствующий документ.

Он добавил, что на выплату поддержки пенсионерам и военнослужащим понадобится около 500 миллиардов рублей из российского бюджета. Сенатор предположил, что деньги будут автоматически перечислены вместе с одной из пенсий, а военным – с одной из выплат довольствия.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Нет сомнения, что все это будет произведено до конца этого года. В бюджете есть необходимые резервы.

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в разговоре с Москвой 24 отметил важность выплат для пенсионеров в непростой период, связанный с пандемией коронавируса.

"Продукты первой необходимости в общей сумме доходов пенсионера составляют значительную долю. Так как цены на них выросли быстрее, чем на другие товары, то дополнительные выплаты будут существенной поддержкой для пенсионеров, которые имеют низкий доход и оказались в сложной жизненной ситуации", – объяснил депутат.





Михаил Терентьев зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Экономика выходит из пандемии. И думаю, что будущие вопросы, связанные с повышением качества жизни пенсионеров, будут рассматриваться. Они всегда находятся в поле зрения правительства и президента.

Терентьев предположил, что и в следующем году материальная поддержка пенсионеров продолжится, как и в случае с выплатами семьям с детьми.