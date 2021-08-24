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14:34

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Что нужно знать пенсионерам для получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей

Поддержка к пенсии: когда начислят выплату в 10 тысяч рублей
общество

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для российских пенсионеров. Ее размер составляет 10 тысяч рублей, деньги гражданам начнут перечислять в сентябре этого года. Рассказываем, что нужно знать для получения выплат.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Кому положена выплата?

Во вторник, 24 августа, Владимир Путин постановил предоставить дополнительную соцподдержку россиянам, получающим пенсию. Разовую выплату в 10 тысяч рублей произведут всем гражданам, которые по состоянию на 31 августа 2021 года являются пенсионерами, в том числе военными и работающими.

Единовременную помощь не будут учитывать при определении права человека на получение иных выплат и при предоставлении ему других мер соцподдержки. Проживающим в организациях соцобслуживания гражданам также перечислят всю сумму в полном размере. Кроме того, согласно указу, соответствующие выплаты защищены от каких-либо штрафов или пеней.

Когда будет произведено начисление?

Единовременную выплату будут начислять в сентябре 2021 года, однако средства пенсионерам могут поступить и позже, говорится в документе.

"В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплата может быть произведена позднее", – отмечается в указе.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Нужно ли подавать заявление?

Для того чтобы получить 10 тысяч рублей, пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Выплата будет производиться территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле граждан.

Доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки соответствующих видов пенсий.
из указа Владимира Путина

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выделение из бюджета средств на выплаты не приведет к увеличению налогов в стране. По его словам, соответствующее решение специально тщательно просчитывалось.

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