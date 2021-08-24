Что нужно знать пенсионерам для получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для российских пенсионеров. Ее размер составляет 10 тысяч рублей, деньги гражданам начнут перечислять в сентябре этого года. Рассказываем, что нужно знать для получения выплат.
Кому положена выплата?
Во вторник, 24 августа, Владимир Путин постановил предоставить дополнительную соцподдержку россиянам, получающим пенсию. Разовую выплату в 10 тысяч рублей произведут всем гражданам, которые по состоянию на 31 августа 2021 года являются пенсионерами, в том числе военными и работающими.
Единовременную помощь не будут учитывать при определении права человека на получение иных выплат и при предоставлении ему других мер соцподдержки. Проживающим в организациях соцобслуживания гражданам также перечислят всю сумму в полном размере. Кроме того, согласно указу, соответствующие выплаты защищены от каких-либо штрафов или пеней.
Когда будет произведено начисление?
Единовременную выплату будут начислять в сентябре 2021 года, однако средства пенсионерам могут поступить и позже, говорится в документе.
"В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплата может быть произведена позднее", – отмечается в указе.
Нужно ли подавать заявление?
Для того чтобы получить 10 тысяч рублей, пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Выплата будет производиться территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле граждан.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выделение из бюджета средств на выплаты не приведет к увеличению налогов в стране. По его словам, соответствующее решение специально тщательно просчитывалось.