Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:35

Песков заявил, что новые дополнительные выплаты гражданам не планируются

власть общество

Фото: depositphotos/nelyninell

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что другим категориям граждан, помимо пенсионеров и военных, выплаты в настоящее время не предполагаются. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля напомнил, что государство уже реализовало выплаты семьям с детьми.

"Нет, именно в воскресенье речь шла о пенсионерах и военных, о других категориях речи не идет. Давайте не забывать о тех выплатах, которые прошли для большой категории граждан с детьми", – сказал Песков.

Во вторник, 24 августа, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Она должна быть произведена в сентябре этого года.

Производить подачу заявлений на выплату пенсионерам не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги и направит деньги.

Ранее Песков заверил, что выделение из бюджета средств на выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в стране, так как это тщательно просчитывалось.

Российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей в этом году

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать