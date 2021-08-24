Песков заявил, что новые дополнительные выплаты гражданам не планируются

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что другим категориям граждан, помимо пенсионеров и военных, выплаты в настоящее время не предполагаются. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля напомнил, что государство уже реализовало выплаты семьям с детьми.

"Нет, именно в воскресенье речь шла о пенсионерах и военных, о других категориях речи не идет. Давайте не забывать о тех выплатах, которые прошли для большой категории граждан с детьми", – сказал Песков.

Во вторник, 24 августа, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Она должна быть произведена в сентябре этого года.

Производить подачу заявлений на выплату пенсионерам не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги и направит деньги.

Ранее Песков заверил, что выделение из бюджета средств на выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в стране, так как это тщательно просчитывалось.