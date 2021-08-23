В Минтруде рассказали о выплатах для семей с детьми до 3 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минтруде РФ рассказали о выплатах, на которые могут претендовать семьи с детьми до 3 лет. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Instagram.

Так, если в семье первенец родился до января 2020 года, а второй ребенок – после данной даты, то размер материнского капитала составит 639 431,83 рубля.

Также за предыдущий год выплачивается пособие по беременности и родам в размере 100% средней зарплаты. Независимо от трудоустройства и дохода одному из родителей выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка, которое составляет 18 004 рубля. При рождении сразу нескольких детей пособие выплачивается на каждого из них.

Кроме того, семьи могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и ежемесячные выплаты до 3 лет на первого и второго ребенка для семей с доходом на одного члена семьи менее 2 прожиточных минимумов.

На третьего и последующих детей в 78 субъектах России установлена ежемесячная выплата до 3 лет. Условия ее предоставления устанавливаются регионом. Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, согласно которому материнский капитал сможет получить отец.