Минтруд РФ уточнил правила получения отцами материнского капитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, согласно которому материнский капитал сможет получить отец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По решению Конституционного суда уточняются правила получения отцами материнского капитала. Вносимые изменения позволят получать материнский капитал в том случае, если отец был единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем", – отметили в Минтруде.

По действующим правилам на материнский капитал могут претендовать только семьи, в которых оба супруга являются родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью. Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, то получить материнский капитал было нельзя.



Нововведение коснется мужчин, которые являются единственными родителями вторых детей, рожденных после 1 января 2007 года, или первых детей, рожденных после 1 января 2020 года.

В России с 1 января 2021 года вырос размер выплат в составе материнского капитала. Рост составляет 3,7%, что для первого ребенка равняется 483,8 тысячи рублей, а для второго – 639,4 тысячи рублей.

