Минтруд создаст правила перевода материнского капитала на накопительные пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ одобрило проект постановления, согласно которому Минтруд может утверждать правила направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

По информации Пенсионного фонда, к началу 2021 года 2,5 миллиона семей в РФ не пользовались материнским капиталом. Согласно данным на конец 2019 года, объем неиспользованных средств из данной формы поддержки семей составил около 1,5 триллиона рублей.

В России с 1 января 2021 года вырос размер выплат в составе материнского капитала. Рост составляет 3,7%, что для первого ребенка равняется 483,8 тысячи рублей, а для второго – 639,4 тысячи рублей.

В феврале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что категории граждан, для которых предусмотрен материнский капитал, могут быть дополнены. В частности, депутат предложил выделять средства на третьего и последующих детей в регионах с низкими демографическими показателями.

