В Госдуме предложили расширить перечень получателей маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуме считают необходимым предусмотреть возможность предоставления маткапитала семьям на третьего ребенка и последующих детей в регионах с плохими демографическими показателями, передает RT.
"То есть либо отрицательный прирост, либо слабоположительный – для таких регионов требуются, на наш взгляд, дополнительная помощь и поддержка. Именно поэтому соответствующий проект был подготовлен и внесен сегодня в Государственную думу", – рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
При этом он подчеркнул, что программа материнского капитала имеет позитивные последствия и востребована в стране по сей день. По его словам, она уже неоднократно продлевалась прежде всего для поддержки семей с детьми, укрепления институтов семьи, материнства и детства, а также для оказания помощи в решении демографического и жилищного вопроса.
В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон, по которому возможности погашения ипотеки материнским капиталом расширяются. Согласно закону, средствами маткапитала может погашаться ипотека, которая выдается учреждениями, созданными для обеспечения жильем военнослужащих. Таким образом может быть оплачен первоначальный взнос, погашен основной долг или уплачены проценты по займам.
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